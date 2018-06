Luzern (SID) - Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund hat den buchstäblichen Härtetest beim Schweizerischen Fußball-Erstligisten FC Luzern ohne Probleme gemeistert. Elf Tage vor dem Supercup-Duell mit Triple-Gewinner Bayern München siegte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in einem teilweise ruppigen Spiel mit 4:1 (3:1).

Marvin Ducksch (9.), Robert Lewandowski (28.) und Neuzugang Henrich Mchitarjan (42.) trafen für den Champions-League-Finalisten in der ersten Halbzeit, in der Dario Lezcano (28.) den zwischenzeitlichen Anschluss markierte. Nach dem Seitenwechsel stellte Nationalspieler Marco Reus (55.) den Endstand her. Der Armenier Mchitarjan knickte bei seinem Tor allerdings um und musste mit einer Knöchelverletzung vorzeitig vom Platz. Am Mittwoch soll es eine Untersuchung geben.

Am 27. Juli steht für die Borussen gegen den großen Rivalen aus München das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Zuvor wird der BVB am kommenden Wochenende noch zu einem letzten Test beim Telekom Cup nach Mönchengladbach reisen.