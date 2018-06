Berlin (dpa) - In der NSA-Affäre informiert Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich heute das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium. Der CSU-Politiker soll dort Auskunft über seine Gespräche mit US-Regierungsvertretern in Washington geben. Friedrich war Ende vergangener Woche zu einem Kurzbesuch in die USA gereist. Die NSA überwacht angeblich im großen Stil die Kommunikation von Bürgern und Politikern in Deutschland. Aus der Opposition kommt die Forderung nach einem eigenen Untersuchungsausschuss.

