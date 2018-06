London (dpa) - Großbritanniens königliche Familie hofft auf die Geburt des ersten Kindes von Prinz William und Kate noch in dieser Woche. Sie erhoffe, am Ende der Woche werde sie oder er da sein, sagte Camilla, die zweite Frau von Prinz Charles, beim Besuch eines Kinderkrankenhauses. Der Sender ITV hatte Camillas Aussage zufällig aufgenommen. Man wisse nicht, was passieren werde. Alle warteten vor dem Telefon, sagte Camilla. Der Palast hatte offiziell von einer Geburt im Juli gesprochen, aber keinen konkreten Termin genannt.

