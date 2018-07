Grove (dpa) - Das kriselnde Formel-1-Team Williams hat überraschend seinen Technikchef gewechselt. Mike Coughlan verlässt mit sofortiger Wirkung den Rennstall und wird durch seinen britischen Landsmann Pat Symonds ersetzt, teilte Williams mitteilte.

In dieser Saison ist Williams bislang in neun Rennen ohne Punkt geblieben. Symonds war zuletzt beim Rivalen Marussia als technischer Berater beschäftigt. In seiner Karriere war er unter anderem auch als Chefingenieur an zahlreichen Erfolgen von Michael Schumacher und Fernando Alonso bei Benetton und Renault beteiligt.

Allerdings war der 60-Jährige auch in den "Crashgate"-Skandal verwickelt. 2008 hatte Renault-Fahrer Nelson Piquet jr. einen absichtlichen Unfall in Singapur verursacht, um seinem Kollegen Alonso den Sieg zu ermöglichen. Symonds war 2009 als Mitwisser verurteilt und gesperrt worden, 2010 hob der Internationale Automobilverband FIA die Sperre jedoch wieder auf.

"Ich freue mich, dass ich eine Rolle dabei übernehmen darf, Williams wieder zurück auf einen Platz an der Spitze der Formel 1 zu führen", sagte Symonds. Über die Zukunft des geschassten Coughlan wurde zunächst nichts bekannt. Er war seit 2011 bei Williams und seit dem Vorjahr dort Technikchef.

