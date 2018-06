Los Angeles (dpa) - Wenige Tage nach einer Notoperation ist US-Sänger Randy Travis nach Angaben seiner Ärzte wach und aufmerksam. Mediziner stuften seinen Zustand aber weiterhin als kritisch ein. Nach einem Schlaganfall musste der Country-Star operiert werden. Zuvor hatte der an schweren Herzproblemen leidende Sänger ein winzig kleines Pumpgerät implantiert bekommen. Der Grammy-Gewinner leidet an einer Erkrankung des Herzmuskels, die von Viren verursacht wird. Zu den bekanntesten Songs des 54-Jährigen gehören "For Ever and Ever, Amen" und "Diggin' Up Bones".

