Berlin (SID) - Mit der Olympia-Zweiten Britta Heidemann (Leverkusen) und dem frischgebackenen Doppel-Europameister Peter Joppich (Koblenz) an der Spitze geht der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) bei der WM in Budapest (5. bis 12. August) an den Start. Insgesamt berief der Verband 25 Athleten für den Saisonhöhepunkt, darunter Degen-Europameister Jörg Fiedler (Leipzig) und der ehemalige Säbel-Weltmeister Nicolas Limbach (Dormagen). Der Olympiafünfte von London hatte die EM Mitte Juni in Zagreb studienbedingt ausgelassen.

"Unsere Fechterinnen und Fechter haben mit ihrem erfolgreichen Auftritt bei den Europameisterschaften in Zagreb ein deutliches Zeichen gesetzt. Wir wünschen uns nun, dass sie sich auch in Budapest ähnlich erfolgreich präsentieren", sagte DFeB-Präsident Gordon Rapp. Bei der EM hatte das deutsche Team dreimal Gold und einmal Bronze gewonnen und damit Platz zwei im Medaillenspiegel belegt.

Degenfechterin Heidemann wird in Budapest wie zuvor bei der EM nur in der Einzelentscheidung an den Start gehen, da sie aufgrund eines späten Saisoneinstieges bisher kein Mannschaftsturnier gefochten hat. Für Heidemann startet erneut die Heidenheimerin Anja Schünke im Mannschaftswettbewerb.

Das WM-Aufgebot in der Übersicht:

Damendegen: Britta Heidemann (Leverkusen/nur Einzel), Monika Sozanska (Heidenheim), Imke Duplitzer (Bonn), Beate Christmann (Tauberbischofsheim), Anja Schünke (Heidenheim/nur Team)

Damenflorett: Carolin Golubytskyi (Tauberbischofsheim), Katja Wächter (Tauberbischofsheim), Sandra Bingenheimer (Tauberbischofsheim), Anne Sauer (Tauberbischofsheim)

Damensäbel: Alexandra Bujdoso (Koblenz), Sibylle Klemm (Dormagen), Stefanie Kubissa (Dormagen), Anna Limbach (Dormagen)

Herrendegen: Norman Ackermann (Tauberbischofsheim), Jörg Fiedler (Leipzig), Steffen Launer (Leipzig), Falk Spautz (Leverkusen)

Herrenflorett: Sebastian Bachmann (Tauberbischofsheim), Peter Joppich (Koblenz), Johann Gustinelli (Tauberbischofsheim), Marius Braun (Bonn)

Herrensäbel: Benedikt Wagner (Dormagen), Max Hartung (Dormagen), Nicolas Limbach (Dormagen), Matyas Szabo (Dormagen)