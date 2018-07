Dhaka (AFP) In Bangladesch ist ein hochrangiger islamistischer Parteiführer wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt worden. Ein umstrittenes Strafgericht befand den Generalsekretär der Jamaat-e-Islami, Ali Ahsan Mohammad Mujahid, am Mittwoch unter anderem der Entführung und des Mordes während des Unabhängigkeitskriegs gegen Pakistan 1971 für schuldig. Staatsanwalt M.K.Rahman sagte, der 65-Jährige sei in drei von fünf Anklagepunkten zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen verkündet.

