Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem zeitweise freundlichen Verlauf nachgegeben.

Vor der Rede von US-Notenbankpräsident Ben Bernanke herrsche Zurückhaltung und Vorsicht, hieß es am Markt.

Der Leitindex, der tags zuvor seine sechstägige Rally mit einem Gesamtplus von bis zu sechs Prozent abgebrochen hatte, büßte bis zur Mittagszeit 0,59 Prozent auf 8153 Punkte ein.

Der MDax fiel um 0,64 Prozent auf 13 908 Punkte, während der TecDax um 1,03 Prozent tiefer stand bei 981 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab um 0,61 Prozent nach auf 2649 Punkte.

Während der am Nachmittag anstehenden Rede von Fed-Chef Bernanke vor dem Repräsentantenhaus erwartet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank weniger marktfreundliche Aussagen als noch in der Vorwoche.

Bernanke dürfte laut Reid versuchen, seine Äußerungen über eine weiterhin «sehr expansive Geldpolitik für absehbare Zeit» wieder etwas abzudämpfen.

So dürfte er weiter das Fundament für eine Drosselung der Anleihekäufe legen und zugleich den Druck durch steigende Renditen vom Anleihemarkt nehmen. Was Bernanke an diesem Tag sagen werde, sei auch von daher besonders wichtig, weil es bis Anfang August keine weiteren Aussagen des Notenbankchefs geben dürfte.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von ThyssenKrupp Favorit im Dax. Sie legten nach kräftigen Kurszuwächsen am Vortag um weitere 0,65 Prozent zu.

Nachdem tags zuvor Hoffnungen auf den Verkauf des Stahlwerks in Brasilien Auftrieb gegeben hatten, gab es zwei weitere Nachrichten. So berichtete das «Handelsblatt», dass der Industriekonzern im Desaster um seine Stahlwerke in Übersee mit keinen weiteren wesentlichen Abschreibungen mehr rechne. Außerdem meldete Branchenkollege Svenska Kullagerfabriken (SKF) überzeugende Quartalszahlen.