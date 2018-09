Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem leichten Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Mittwoch wieder an seinen guten Lauf der vergangenen Handelstage angeknüpft.

Im frühen Handel legte der Leitindex um 0,23 Prozent auf 8219 Punkte zu.

Am Vortag hatte er seine Rally nach sechs Tagen und in der Spitze fast sechs Prozent Plus unterbrochen und moderat nachgegeben.

Vor der Rede von US-Notenbankpräsident Ben Bernanke wird allerdings mit Zurückhaltung der Anleger gerechnet. Der MDax rückte um 0,27 Prozent auf 14 036 Punkte vor, während der TecDax um 0,80 Prozent auf 983 Punkte fiel. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann 0,32 Prozent auf 2675 Punkte.

Während der am Nachmittag anstehenden Rede von Fed-Chef Bernanke vor dem Repräsentantenhaus erwarten US-Ökonomen der Deutschen Bank weniger marktfreundliche Aussagen als noch in der Vorwoche. Im Fokus dürfte zudem die Auktion zehnjähriger Bundesanleihen sowie von Geldmarktpapieren in Portugal stehen.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien ThyssenKrupp Favorit im Dax. Sie legten nach Kurszuwächsen am Vortag um weitere 1,11 Prozent zu. Wie das «Handelsblatt» berichtet, rechnet der Industriekonzern im Desaster um seine Stahlwerke in Übersee mit keinen weiteren wesentlichen Abschreibungen mehr.

Etwas schwächer als erwartete Umsatzzahlen des französischen Kosmetikherstellers L'Oreal belasteten die Papiere von Beiersdorf und Henkel, die um jeweils etwas mehr als ein halbes Prozent nachgaben.