Essen (AFP) Die Deutsche Post will groß in den Versand von Lebensmitteln einsteigen. "Bis zum Jahr 2015 wollen wir in allen deutschen Ballungsräumen im Online-Lebensmittelhandel aktiv sein", sagte der Chef der Paketsparte DHL, Andrej Busch, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" vom Mittwoch. Das Unternehmen bietet nach einem Pilotprojekt in Köln seit Juli einen entsprechenden Dienst auch im Ruhrgebiet an. Nach Angaben von Busch soll im Herbst Berlin folgen.

