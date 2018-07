Berlin (AFP) In Deutschland gilt künftig ein Mindestlohn für Gerüstbauer. Die rund 20.000 Beschäftigten im Gerüstbau sollen fortan mindestens zehn Euro pro Stunde erhalten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Damit gebe es inzwischen in 13 Branchen einen Mindestlohn. In der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei damit in insgesamt neun Branchen eine Lohnuntergrenze eingeführt worden, in der Regierungszeit ihres Vorgängers Helmut Kohl (CDU) für vier Wirtschaftszweige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.