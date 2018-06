Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Wohnungen und Geschäftsräume von vier mutmaßlichen Rechtsextremisten in Norddeutschland, Holland und der Schweiz durchsuchen lassen. Sie und zwei weitere in der Schweiz bereits in Haft befindliche Beschuldigte werden verdächtigt, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben, wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass die Betroffenen ein "Werwolf-Kommando" gründeten, um Terroranschläge gegen die Bundesrepublik zu begehen.

