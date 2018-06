Paris (AFP) Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS könnte künftig den Namen seiner Flugzeugsparte Airbus annehmen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es einen solchen Namenswechsel geben wird", verlautete am Mittwoch aus informierten Kreisen in Paris. "Über dieses Thema gibt es mehr als ernsthafte Diskussionen." Die Umbenennung werde auf alle Fälle bei einer EADS-Verwaltungsratssitzung noch in diesem Monat Thema sein. EADS stellt am 31. Juli seine Quartalszahlen vor, davor kommt der Verwaltungsrat zusammen.

