Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat über Subventionen in Deutschland für energieintensive Betriebe entschieden und dabei ein Programm erlaubt und ein zweites rückwirkend verboten. Verboten wurde ein mit 40 Millionen Euro dotiertes Programm von 2009, das Beihilfen für Hersteller von Aluminium, Kupfer und Zink vorsah, teilte die Behörde am Mittwoch in Brüssel mit.

