Berlin (AFP) Der Bundestags-Innenausschuss ist am Mittwoch in Berlin zusammengekommen, um Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) zum US-Ausspähprogramm anzuhören. Das Gremium will auch der Frage nachgehen, ob die Bundeswehr schon 2011 Kenntnis von den Aktivitäten des US-Geheimdienstes NSA hatte, wie der Ausschussvorsitzende Wolfgang Bosbach (CDU) vor Beginn der Beratungen sagte. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch bezeichnete er als "brisant".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.