Paris (AFP) Für Touristen in Paris wird es schon bald eine ganz besondere Attraktion geben: Im Zeppelin können sie etwa über das berühmte Schloss von Versailles schweben oder über die Seine rund um die französische Hauptstadt. Die Firma Airship bietet ab dem 4. August Flüge in einem solchen Luftschiff an, das in Deutschland gebaut wurde und von denen es weltweit nur drei gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.