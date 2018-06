München (AFP) Autobahn-Raststätten sind teurer als Autohöfe, aber oft auch komfortabler. Die Raststätten schnitten in einem vom ADAC am Mittwoch in München veröffentlichten Test besser bei Service, Familienfreundlichkeit und Sanitäranlagen ab. Für einen Test-Einkauf im Raststätten-Kiosk musste demnach allerdings durchschnittlich zwanzig Prozent mehr bezahlt werden als an einem Autohof. Im Gastronomie-Bereich lag der Unterschied bei zehn Prozent.

