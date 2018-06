Frankfurt/Main (AFP) Zwei Monate vor der hessischen Landtagswahl liegen Schwarz-Gelb und Rot-Grün einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst gleichauf. In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern" und die "Frankfurter Neue Presse" kommen CDU und FDP sowie SPD und Grüne zusammen auf jeweils 44 Prozent. Die CDU ist demnach mit 38 Prozent die stärkste Kraft, die SPD liegt mit 27 Prozent deutlich dahinter.

