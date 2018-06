Athen (dpa) - Neue Zitterpartie in Athen: Das griechische Parlament entscheidet über Massenentlassungen im öffentlichen Dienst. Stimmen die Abgeordneten nicht zu, steht die Regierung auf der Kippe und das Land bekommt keine neuen Hilfen.

In einer hitzigen Debatte hat das griechische Parlament über die ersten Entlassungen im öffentlichen Dienst seit mehr als 100 Jahren debattiert. Billigen die Abgeordneten das Gesetz nicht, könnte die Regierung des konservativen Regierungschefs Antonis Samaras und seines sozialistischen Vizes Evangelos Venizelos ins Wanken geraten. Das Gesetz sieht unter anderem die Entlassung von 15 000 Staatsbediensteten bis Ende 2014 vor. Wenige Stunden nach der Abstimmung wird Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Athen erwartet.

Die Koalition hat nur eine knappe Mehrheit von 155 Abgeordneten im 300 Sitze zählenden Parlament. Sollte das Gesetz scheitern, bekommt das schuldengeplagte Land die nächste Hilfstranche der internationalen Geldgeber in Höhe von 2,5 Milliarden Euro bis Ende Juli nicht.

Die Abstimmung soll nach Mitternacht Ortszeit beginnen und könnte bis in die frühen Morgenstunden dauern. Die konservative Athener Zeitung "Kathimerini" bezeichnete sie vorab als "Meilenstein-Votum". Am Mittwochvormittag protestierten Kommunalpolizisten in Athen erneut mit Auto- und Motorradkorsos sowie Sirenengetöse gegen ihre mögliche Entlassung. Auch zahlreiche Bürgermeister demonstrierten vor dem Parlament. Am Abend wollten die Gewerkschaften vor das Haus ziehen. Bereits in den vergangenen Tagen waren Tausende Staatsbedienstete aus Protest gegen das Gesetz auf die Straße gegangen.

Im Sitzungssaal des Parlaments bezeichnete der Chef der stärksten Oppositionspartei, Alexis Tsipras, die Entlassungswelle derweil als Barbarei. Das griechische Volk werde die Regierung bald stürzen. Andere linke Abgeordnete warfen der Regierung vor, sie bestehe aus Verrätern und Kollaborateuren der Geldgeber. Abgeordnete der Koalition kritisierten die geplanten Maßnahmen als Schnellschuss. Die Regierung hatte es nämlich versäumt, Listen mit nicht mehr benötigten Angestellten auszuarbeiten, obwohl sie sich dazu gegenüber den Geldgebern verpflichtet hatte. Nun scheint die Staatsführung aus Sicht der griechischen Presse wie wild um sich zu schlagen und die erstbesten Staatsdiener entlassen zu wollen. Als erste sind Lehrer, Hausmeister und Reinigungskräfte in Schulen sowie Angestellte der Kommunen dran.