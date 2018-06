Paris (AFP) Bei einem schweren Busunglück im französischen Übersee-Département Guyana sind am Mittwoch ein junge Französin getötet und fünf weitere Menschen schwer verletzt worden. Die jungen Leute in dem Bus wollten am katholischen Weltjugendtag teilnehmen, der Anfang nächster Woche in Brasilien beginnt, wie Frankreichs Justizministerin Christiane Taubira in Paris mitteilte. Der Bus stieß nach Angaben der Präfektur von Guyana mit einem Lkw zusammen.

