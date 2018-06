Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain kauft auch nach dem Rekordtransfer von Edinson Cavani weiter ein. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP verpflichtet PSG den Linksverteidiger Lucas Digne, der am Wochenende mit der französischen U20-Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Am Mittwoch absolvierte Digne, der von OSC Lille kommt und einen Fünfjahresvertrag erhalten soll, die medizinische Untersuchung in Paris.

Der Uruguayer Cavani war für 64 Millionen Euro, eine Rekordsumme im französischen Fußball, vom SSC Neapel zu PSG gewechselt. Der Meister reagierte damit auf die gewaltige Transferoffensive des Erstliga-Aufsteigers AS Monaco, der seine Mannschaft für insgesamt 144 Millionen Euro unter anderem mit Kolumbiens Stürmerstar Radamel Falcao verstärkt hat.