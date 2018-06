Puch (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison wieder in die Spur gefunden. Nach der 1:2-Niederlage gegen den Zweitligisten 1860 München am Samstag gewann die Werkself in Puch bei Salzburg gegen den italienischen Europa-League-Teilnehmer Udinese Calcio mit 3:0 (2:0). Neuzugang Heung-Min Son (62.) traf zum zweiten Mal für das überzeugende Bayer-Team, die weiteren Tore erzielten Simon Rolfes (27.) und Stefan Kießling (36.).

Neben dem beweglichen Son stach vor allem Innnenverteidiger Emir Spahic heraus. Der bosnische Nationalmannschaftskapitän war für 400.000 Euro vom spanischen Erstligisten FC Sevilla gekommen.