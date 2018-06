Going (SID) - FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat wegen einer Klage gegen die Sonderrechte des Fußball-Weltverbandes während der WM-Endrunde 2014 Gespräche mit der brasilianischen Regierung angekündigt. "Das ist ein Fragezeichen, das wir mit der Regierung abklären werden", sagte Blatter, der "das Problem" mit den Gastgebern in der ersten September-Hälfte erörtern will.

Der brasilianische Generalstaatsanwalt Roberto Gurgel hatte im Juni gegen das sogenannte WM-Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof geklagt. Seiner Meinung nach sind einige Klauseln des Gesetzes, das der FIFA während der Endrunde weitreichende Sonderregelungen bis hin zur Steuerfreiheit garantiert, nicht verfassungsgemäß. Gurgel fordert eine Annullierung.

Das Gesetz verbannt unter anderem Tausende Kleinhändler aus den Spielorten und ist auch deshalb umstritten, weil es die Ausrichterstädte ermächtigt, weit mehr Schulden aufzunehmen als gesetzlich vorgesehen.

Blatter verwies während des "Camp Beckenbauer" in Going/Österreich darauf, dass bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Brasilien während des Confed-Cups "nur fünf Prozent" der Menschen gegen die teuren Stadien protestiert hätten. "71 Prozent wollen weiter die WM, diese Zahlen stimmen uns zuversichtlich."

Mit Blick auf die Proteste, in deren Verlauf insgesamt mehrere Millionen Menschen auf die Straße gegangen waren, sagte Blatter: "Die Begeisterung und die Sicherheit waren da. Vielleicht hätten wir sie uns etwas anders vorgestellt."