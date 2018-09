Kalmar (dpa) - Die deutschen Fußballfrauen haben den Gruppensieg bei der Europameisterschaft in Schweden verpasst. Die DFB-Auswahl verlor in Kalmar 0:1 gegen Norwegen und zieht damit als Gruppenzweiter hinter dem ehemaligen Weltmeister ins Viertelfinale ein. Der Titelverteidiger kassierte seine erste Niederlage bei einer EM-Endrunde seit 20 Jahren. Den entscheidenden Treffer für die Norwegerinnen erzielte Ingvild Isaksen. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am Sonntag Italien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.