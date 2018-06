Frankfurt/Main (dpa) - Das erste Auswärtsspiel des neuen Bayern-Trainers Pep Guardiola findet in einem ausverkauften Stadion statt.

Bereits mehr als vier Wochen vor dem Auftritt der Münchner in Frankfurt am Main teilte die gastgebende Eintracht am Mittwoch mit, dass alle 51 500 Eintrittskarten für die Partie in der Commerzbank-Arena am 17. August vergriffen sind. Sein Debüt feiert Guardiola eine Woche zuvor daheim beim Liga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach.

Eintracht-Mitteilung