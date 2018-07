Schruns-Tschagguns (SID) - Neuzugang Mike Hanke hat trotz der Doppelbelastung durch Europa League und Fußball-Bundesliga hohe Ziele für den SC Freiburg ausgegeben. "Ich bin nicht hergekommen, um gegen den Abstieg zu spielen", sagte der 29-Jährige dem SID. Auf internationalem Parkett müsse es "letztendlich das Ziel sein, die Gruppenphase zu überstehen".

Viele Bundesliga-Klubs "können uns zugucken und sind neidisch", sagte der Ex-Nationalspieler, der im jungen Freiburger Team aufgrund seiner Erfahrung "vorneweg marschieren" und die "jungen Spieler führen" will. "Vor allem, wenn es mal nicht läuft", sagte er.

Trainer Christian Streich, ein laut Hanke ein "sehr emotionaler Typ", gab sich im SC-Trainingslager in Schruns-Tschagguns (Österreich) zurückhaltender. "Wir wissen, was auf uns zukommt, was andere Vereine investieren", sagte der 48-Jährige: "Wir müssen wach sein und alles tun, damit wir das Ziel schaffen und vielleicht noch ein Jahr Bundesliga spielen dürfen."

Diese Zielvorgabe beruhe auf einer "realistischen Einschätzung der Möglichkeiten", sagte Streich: "Viele andere Vereine waren sicherlich nicht glücklich darüber, das wir Fünfter wurden - die finden das nicht so lustig und werden uns sehr, sehr hart bekämpfen. Wir stehen vor einem wahnsinnigen Abenteuer."

Normalerweise, sagte der Trainer, "spielen Donnerstags Mannschaften wie Wolfsburg oder Mönchengladbach, aber nicht Freiburg. Und solche Mannschaften warten jetzt auf uns mit gewetzten Messern".