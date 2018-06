Berlin (dpa) - Das US-Ausspäh-Programm "Prism" ist nach einem Zeitungsbericht offenbar auch im Kommandobereich der Bundeswehr in Afghanistan zur Überwachung von Terrorverdächtigen eingesetzt worden.

Ein geheimes Nato-Dokument deute darauf hin, dass das Kommando der Bundeswehr in Afghanistan im September 2011 über die Existenz von "Prism" informiert wurde, schreibt die "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Aus dem Papier gehe auch hervor, dass es sich eindeutig um ein Programm zur Erfassung und Überwachung von Daten handele.

Bei dem Dokument handelt es sich dem Bericht zufolge um einen Befehl, der am 1. September 2011 vom gemeinsamen Hauptquartier der Nato in Kabul an alle Regionalkommandos in Afghanistan ging. Das Regionalkommando Nord sei damals unter Befehl des deutschen Generalmajors Markus Kneip gestanden. In dem Befehl seien alle Regionalkommandos angewiesen worden, wie sie vom 15. September 2011 an die Überwachung von Telefonverbindungen und E-Mails beantragen sollen. Dazu heiße es: "Alle Anträge (zur Überwachung) müssen in Prism eingegeben werden."

Der Innenausschuss des Bundestages berät heute in einer Sondersitzung über die Geheimdienst-Spähaffäre. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will die Abgeordneten über den aktuellen Stand der Aufklärung informieren.

Der Ressortchef hatte gestern bereits im für Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium Auskunft gegeben. Friedrich war Ende vergangener Woche zu einem Kurzbesuch in die USA gereist, um dort mit Regierungsvertretern über die Spähvorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA zu sprechen.

Die NSA überwacht angeblich im großen Stil die Kommunikation von Bürgern und Politikern in Deutschland. Auch Wochen nach den ersten Enthüllungen darüber sind noch immer viele Fragen zum Umfang und zu Einzelheiten der Datensammlung unklar. Oppositionspolitiker kritisieren die Aufklärungsbemühungen der Regierung als unzureichend. Sie fordern, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse sich einschalten und Druck auf die USA machen, um die Überwachung zu stoppen.