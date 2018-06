Ljubuski (SID) - Die deutschen Handball-Junioren haben bei der U21-EM in Bosnien-Herzegowina den dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel gefeiert und stehen nach einem 29:24 (15:13) gegen die Schweiz vorzeitig im Achtelfinale. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Markus Baur Algerien (37:21) und Katar (27:22) bezwungen.

"Das war eine schwere Geburt. Unser Angriff war sehr statisch, da hat es etwas gehakt", sagte Baur. Bester deutscher Werfer war der Essener Julius Kühn mit acht Treffern.

In den beiden letzten Gruppenspielen tritt der deutsche Nachwuchs gegen die Niederlande (Donnerstag, 16.00 Uhr) und Kroatien (Samstag, 21.00 Uhr) an. "Gegen die Niederlande wollen wir am Donnerstag wieder ein gutes Spiel machen", sagte Baur: "Wir denken von Spiel zu Spiel, wollen uns steigern und entwickeln."