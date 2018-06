Patna (AFP) Ein offenbar vergiftetes Mittagessen in einer indischen Schulkantine hat noch schlimmere Konsequenzen als zunächst gedacht: Insgesamt seien 20 Kinder an den Folgen der "anscheinend giftigen" Mahlzeit aus Reis und Linsen gestorben, teilte das Bildungsministerium des nordindischen Bundesstaats Bihar der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit. Rund 30 weitere Kinder würden nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Am Dienstag hatten die Behörden zunächst nur den Tod von acht Schülern unter zehn Jahren gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.