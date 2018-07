Berlin (dpa) - Das umstrittene Lied "Stress ohne Grund" des Rappers Bushido ist vorläufig auf den Index gesetzt worden. Das teilte die Bundesprüfstelle mit. Demnach wurde die CD des Rappers Shindy, auf der der Bushido-Song sich befindet, als gefährdend für Minderjährige eingestuft. Der Text wirke verrohend, reize zu Gewalt an und diskriminiere Frauen sowie Homosexuelle, hieß es. Die Einschränkung tritt am kommenden Montag in Kraft.

