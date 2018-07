Seoul (AFP) Nordkorea hat gefordert, sein in panamaischen Gewässern aufgebrachtes Frachtschiff mit kubanischen Waffen an Bord umgehend freizugeben. Das Außenministerium in Pjöngjang erklärte am Mittwochabend laut der Nachrichtenagentur KCNA, bei der Fracht handele es sich um veraltete Waffen, die gemäß einem "rechtmäßigen" Vertrag in Nordkorea überholt und dann zurück nach Kuba gebracht werden sollten. Die Behörden in Panama hätten den Kapitän des Frachters "vorschnell angegriffen" und ihm unterstellt, er habe Drogen geladen. Die 35 Besatzungsmitglieder seien sofort freizulassen.

