Tallinn (SID) - Trendsetter Pascal Behrenbruch: Der Europameister trainierte schon für das EM-Gold 2012 in Tallinn, nun folgt ihm Zehnkampf-Weltrekordler Ashton Eaton zur WM-Vorbereitung in die estnische Hauptstadt. Ab Montag wird der Olympiasieger aus den USA wie der Weltranglisten-Erste von der LG Frankfurt in Tallinn für den Saisonhöhepunkt der Leichtathletik in Moskau (10. bis 18. August) trainieren. Eaton reist am Sonntag zusammen mit Trainer Harry Marra und Ehefrau Brianne Theisen, einer kanadischen Siebenkämpferin, an die Ostsee.

"Es ist eine große Ehre für uns, dass sich auch der Olympiasieger bei uns auf die WM vorbereitet", meinte Erich Teigamagi als Präsident des estnischen Leichtathletik-Verbandes. Behrenbruch hatte sein Training nach dem Zerwürfnis mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) über einen Kontakt zu Estlands Zehnkampf-Olympiasieger Erki Nool (Sydney 2000) ab Herbst 2011 nach Tallinn verlegt. Er bereitet sich unter Trainer Andrej Nasarow auf die WM vor.

Wie gut Eaton im Jahr nach seinem Weltrekord (9039 Punkte) derzeit in Form ist, weiß niemand so genau. Bei den US-Trials genügten ihm 8291 Zähler zum Sieg. In diesem Jahr war er über 110 m Hürden (13,37 Sekunden mit allerdings mit zu starkem Wind), in 45,64 über 400 m, mit 15,40 m im Kugelstoßen und 66,64 m im Speerwurf bei Einzelstarts besser als in seinen bisherigen Zehnkämpfen.

Mögliche Schwächen von Eaton will die deutsche Konkurrenz nutzen, die mit vier Athleten an der Spitze der Weltrangliste liegt: Behrenbruch ist vorne mit 8514 Punkten, gefolgt von Rico Freimuth (Halle-Saale/8488), Michael Schrader (Leverkusen/8427) sowie dem nicht für Moskau qualifizierten Behrenbruch-Klubkameraden Jan Felix Knobel (8396).