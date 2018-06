Ägypten: Militär prägt neue Regierung

Kairo (dpa) - Zwei Wochen nach dem Umsturz in Ägypten verdichten sich die Hinweise, dass das Militär eine stärkere politische Rolle einnehmen wird als allgemein erwartet. Bei der Vereidigung der Übergangsregierung wurde bekannt, dass der Kommandeur der Streitkräfte, Abdel Fattah al-Sisi, deutlich mehr Befugnisse erhält. Neben dem Verteidigungsressort übernimmt der von den Islamisten scharf kritisierte General auch den Posten des ersten Stellvertreters von Ministerpräsident Hasem al-Beblawi.

Friedrich informiert Innenausschuss über Erkenntnisse in Spähaffäre

Berlin (dpa) - Der Innenausschuss des Bundestages berät heute in einer Sondersitzung über die Geheimdienst-Spähaffäre. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will die Abgeordneten über den aktuellen Stand der Aufklärung informieren. Der Ressortchef hatte gestern bereits im für Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium Auskunft gegeben. Friedrich war Ende vergangener Woche zu einem Kurzbesuch in die USA gereist, um dort mit Regierungsvertretern über die Spähvorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA zu sprechen.

USA fordern Snowden erneut zur Rückkehr auf

Washington - Die USA haben den Geheimdienstexperten Edward Snowden erneut zur Rückkehr aufgefordert. Er solle nach Hause kommen und den Mut haben, den kriminellen Anschuldigungen gegenüberzutreten. Das sagte US-Außenamtssprecher Patrick Ventrell in Washington. Der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, betonte, Washington sei weiterhin in Kontakt mit Moskau wegen Snowden. Es gebe hinreichende Gründe, ihn auszuliefern. Washington hoffe, dass der Fall nicht zu einer Verschlechterung der Beziehungen zu Russland führe. Snowden selbst hatte gestern Asyl in Russland beantragt.

Kerry bemüht sich erneut um Nahost-Frieden - EU erhöht Druck

Amman (dpa) - US-Außenminister John Kerry hat sich zum Auftakt seiner sechsten Vermittlungsmission im Nahen Osten mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. Bei dem Arbeitsessen in der jordanischen Hauptstadt Amman sollte es um Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Israel gehen. Abbas hat dafür Vorbedingungen genannt, die Israel nicht akzeptiert. Die EU erhöhte zugleich den Druck auf Israel bei einem der Haupthindernisse für Verhandlungen: dem illegalen israelischen Siedlungsbau.

DGB fordert Abkehr von Riester-Rente

Berlin (dpa) - Nachdem in letzter Zeit die Zahl von Riester- Verträgen gesunken ist, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Abkehr von der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Das Instrument helfe nicht gegen Altersarmut, denn drei Viertel der Geringverdiener könnten sich eine Riester-Rente gar nicht leisten. Das sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach der "Berliner Zeitung". Es wäre deshalb besser, die Steuer-Milliarden, die bislang in den Versicherungen versickerten, zielgenau gegen Altersarmut einzusetzen und die betriebliche Alterssicherung stärker zu fördern.

Parlament in Athen berät über Massenentlassungen

Athen (dpa) - Das griechische Parlament berät und entscheidet heute über ein umstrittenes Gesetz, auf dessen Grundlage 15 000 Staatsbedienstete entlassen werden sollen. Die Abstimmung ist für den späten Abend vorgesehen. Die Billigung des Gesetzes könnte zu einer Zerreißprobe für die Koalitionsregierung unter dem konservativen Regierungschef Antonis Samaras und seinem Vize, dem Sozialisten Evangelos Venizelos, werden. Die Koalition hat nur noch eine knappe Mehrheit von 155 Abgeordneten im 300 Sitze zählenden Parlament.