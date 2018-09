Köln (SID) - Bei der EM der Frauen in Schweden steht die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bereits sicher im Viertelfinale. Am letzten Spieltag in der Gruppe B trifft die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid auf Norwegen. Anstoß im südschwedischen Kalmar ist um 18.00 Uhr. Deutschland genügt ein Unentschieden zum Gruppensieg.

Auf der 17. Etappe steht das zweite Einzel-Zeitfahren der 100. Tour de France auf dem Programm. Über 32 km führt der Kurs in den Alpen von Embrun nach Chorges. Der britische Gesamtführende Christopher Froome vom Team Sky geht dabei als Topfavorit ins Rennen gegen die Uhr.

Beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum sind Tommy Haas, Daniel Brands und Jan-Lennard Struff heute im Einsatz. Haas trifft in seinem Auftaktmatch auf den Slowenen Blaz Kavcic, während Brands gegen den Topfavoriten Roger Federer aus der Schweiz antritt. Struff trifft auf den an Position elf gesetzten Spanier Feliciano Lopez.