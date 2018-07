Halle/Saale (SID) - Weltrekordler Paul Biedermann wird nach seinem Startverzicht auch nicht als Zuschauer zur Schwimm-WM nach Barcelona (19. Juli bis 4. August) reisen. Ein Aufenthalt des Doppel-Weltmeisters von 2009 in der Hauptstadt Kataloniens sei nicht geplant, teilte Biedermanns Management mit. Auch zur Unterstützung seiner Lebensgefährtin Britta Steffen werde der Olympia-Fünfte nicht vor Ort sein, sondern stattdessen in seiner Heimatstadt Halle/Saale weiter an seinem Comeback arbeiten.

Biedermann hatte seine Teilnahme an der WM wegen Trainingsrückstandes abgesagt, nachdem ihm ein hartnäckiger Infekt wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte. "Es war höchste Zeit, mal eine Auszeit zu nehmen, um sich zu sammeln und zu regenerieren", sagte Biedermanns Heimcoach Frank Embacher dem Magazin Swim. Die vielen Infekte nach dem medaillenlosen Olympia-Auftritten seien ein klares Zeichen dafür gewesen, "dass der Körper eine Pause braucht".

Der 26-Jährige selbst schweigt seit Wochen über seinen Genesungsverlauf, lediglich in einem Blog seines Sponsors gab er zuletzt einen kurzen Einblick: "Ich fühle mich wohl und freue mich auf die kommenden Wettkämpfe im Winter." Bei der nach der WM anstehenden Kurzbahn-Saison will Biedermann in den Wettkampfzirkus zurückkehren.