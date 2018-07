Bad Gastein (SID) - Die topgesetzte Mona Barthel ist als dritte Deutsche bei den Nürnberger Gastein Ladies in Bad Gastein/Österreich ausgeschieden. Sechs Tage nach ihrem 23. Geburtstag musste die Weltanglisten-31. ihr Achtelfinal-Match gegen Wildcard-Inhaberin Lisa-Maria Moser (Österreich) beim Stand von 2:6, 3:4 wegen einer Schulterverletzung aufgeben.

Bereits beim Stand von 2:5 im ersten Satz musste sich Barthel zehn Minuten lang behandeln lassen und wurde am linken Arm bandagiert. Die Rechtshänderin aus Bad Segeberg war in ihrem Aktionsradiud deutlich eingeschränkt und fand nie zu ihrer Form. Damit wartet Fed-Cup-Spielerin Barthel seit ihrem Erfolg beim Hallenturnier in Paris Ende Januar auf einen Viertelfinal-Einzug.

Als einzige der deutschen Profis ist nur noch Annika Beck beim mit 182.429 Euro dotierten Sandplatzturnier vertreten. Die 19-Jährige aus Bonn, die bei ihrem Debüt in Bad Gastein an Position zwei gesetzt ist, spielt am Donnerstag gegen Mandy Minella (Luxemburg) um den Sprung ins Viertelfinale.

Andrea Petkovic, Siegerin von 2009, war am Dienstagabend in ihrem Auftaktmatch an der Kroatin Petra Martic (7:6, 5:7, 3:6) gescheitert - sorgte aber dennoch für einen Rekord. Mit 3:11 Stunden war das Match der an Position vier gesetzten Darmstädterin das bislang längste in der Geschichte des Tournaments im Salzburger Land.

Am Montag war in der ersten Runde bereits Carina Witthöft (Wentorf) ausgeschieden, die dank einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt war.