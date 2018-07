Hamburg (SID) - Topfavorit Roger Federer (31/Schweiz) ist Deutschlands Spitzenspieler Tommy Haas beim ATP-Turnier in Hamburg ins Achtelfinale gefolgt. Der 17-malige Grand-Slam-Champion setzte sich mit Mühe mit 3:6, 6:3, 6:2 gegen Daniel Brands aus Deggendorf durch.

Der 35-Jährige Haas hatte zuvor vor 7500 Zuschauern auf dem ausverkauften Center Court am Rothenbaum den Qualifikanten Blaz Kavcic (Slowenien) mit 6:1, 4:6, 6:4 bezwungen.

Damit ist das Traumfinale am Sonntag zwischen Haas und Federer weiter möglich. Doch zunächst trifft Haas am Donnerstag in der Runde der letzten 16 auf Carlos Berlocq (Argentinien), Federer bekommt es mit Jan Hajek (Tschechien) zu tun.