Hamburg (dpa) - Vorjahresfinalist Tommy Haas hat unter Druck die Ruhe bewahrt und sich am Hamburger Rothenbaum unter dem Jubel seiner Fans ins Achtelfinale gekämpft.

Allerdings wäre dem gebürtigen Hamburger beim ersten Auftritt in diesem Jahr in der Hansestadt eine ungewohnt hohe Fehler-Quote beinahe zum Verhängnis geworden. Unter lautstarken "Tommy, Tommy"-Anfeuerungsrufen quälte sich Haas vor 7000 am Ende glücklichen Besuchern zum mühsamen 6:1, 4:6, 6:4 über den slowenischen Qualifikanten Blaz Kavcic.

Bei der 1,23-Millionen-Euro-Sandplatzveranstaltung ist am Donnerstag der Argentinier Carlos Berlocq Gegner des 35-Jährigen, der wie im Vorjahr ins Endspiel einziehen will. Dort könnte es am Sonntag zum Traumfinale gegen seinen Schweizer Freund Roger Federer kommen.

Nach einem Freilos für Haas in der ersten Runde hatten seine Fans lange warten müssen, bis sie ihren Liebling erstmals in Aktion sahen. Umso motivierter ging die Nummer zwei der Setzliste zu Beginn zu Werke. Dem Wahl-Amerikaner gelang sofort ein Break. Bei den eigenen Aufschlagsspielen hatte er zwar zunächst einige Mühe. Dennoch holte er sich gegen den Weltranglisten-135. nach 23 Minuten diesen Satz.

Im zweiten Durchgang machte der "Oldie" beim ersten Duell mit dem kess aufspielenden und stark aufschlagenden Slowenen ungewohnt viele leichte Fehler und gab den Satz ohne eigene Breakchance ab. Danach schien Haas zu alter Sicherheit zurückgefunden zu haben. Bei eigener 4:1-Führung vergab er einen Breakball und musste plötzlich das 4:4 hinnehmen. Im Moment des größten Drucks blieb der Fan-Liebling schließlich cool und machte mit einem weiteren Break den Auftaktsieg perfekt.

Jan-Lennard Struff hat dagegen das Achtelfinale verpasst. Die Nummer 105 der Weltrangliste aus Warstein unterlag dem um 74 Positionen besser platzierten Spanier Feliciano Lopez 5:7, 3:6. Der 23 Jahre alte Deutsche fand zwar mit einem Break gut ins Match und erspielte sich sogar eine 5:3-Führung, baute nach seinem vergebenen Satzball jedoch stark ab. Nach 1:29 Stunden verwandelte der Spanier seinen vierten Matchball. Lopez trifft nun auf den Bayreuther Florian Mayer.