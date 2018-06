Ankara (AFP) Die Massenproteste gegen die türkische Regierung haben die Märkte stark beeinflusst: In den vergangenen Wochen verzeichnete Ankara einen Abzug an ausländischem Kapital von mehr als drei Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro), wie Vize-Regierungschef Ali Babacan am Mittwoch dem türkischen Nachrichtensender NTV sagte. Die Proteste hatten vor allem wegen des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte weltweit für Aufsehen gesorgt.

