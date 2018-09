New York (AFP) Angesichts der wachsenden Zahl von getöteten Journalisten haben Medienvertreter aus aller Welt den UN-Sicherheitsrat zum Handeln aufgefordert. Der Somalia-Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP, Mustafa Haji Abdinur, schilderte den UN-Botschaftern der 15 Mitgliedsstaaten am Mittwoch die Risiken seiner Arbeit in dem Bürgerkriegsland. "Wenn ein Journalist getötet wird, stirbt auch die Nachricht", sagte Abdinur bei der Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York.

