Washington (AFP) Mit seinen Superheld-Rollen in Kassenhits wie "Iron Man" und "The Avengers" hat es Robert Downey Jr. zum bestbezahlten Schauspieler in Hollywood gebracht. Von Juni 2012 bis Juni 2013 habe der 48-Jährige 75 Millionen Dollar (57 Millionen Euro) mit Filmgagen und Werbeeinnahmen verdient, berichtete das US-Magazin "Forbes" am Mittwoch. Für die Filmstudios sei der Schauspieler eine Erfolgsgarantie. In den vergangenen Jahren wirkte er den Angaben zufolge in sechs Filmen mit, die mehr als 500 Millionen Dollar einspielten.

