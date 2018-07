Paris (AFP) Wie Zugvögel auch fressen sich Weiße Haie große Fettreserven an, bevor sie auf längere Reisen gehen. Gespeichert wird die Energie in der Leber des Meeresräubers, wie Wissenschaftler in einer am Mittwoch im britischen Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichten Studie schreiben. Die Leber ist prall mit nährstoffreichen Fettreserven gefüllt, wenn der Weiße Hai auf Wanderung geht. Im Verlauf der Reise wird die Leber dann kleiner, weil die Reserven aufgebraucht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.