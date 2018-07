Berlin (AFP) Deutschland und Griechenland haben sich während des Besuchs von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Athen am Donnerstag auf die Gründung eines griechischen Förderfonds für Wachstum geeinigt. Mit dem Fonds sollen kleine und mittlere Unternehmen durch günstigere Finanzierungsbedingungen unterstützt werden, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) will hierfür technische Unterstützung geben und sich an dem Fonds beteiligen.

