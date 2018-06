Augsburg (SID) - Die Augsburger Panther haben ihre Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgeschlossen und den kanadischen Stürmer Mike Connolly verpflichtet. Der achte Neuzugang der Schwaben hatte zuletzt für die Lake Erie Monsters in der American Hockey League (AHL) gespielt und erhält in Augsburg einen Jahreskontrakt. In der NHL brachte es der 24-Jährige bislang auf zwei Einsätze.