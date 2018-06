New York (dpa) - Ausgerechnet während einer andauernden Hitzewelle hat New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg die Bewohner der Hochhaus-Millionenmetropole zum Treppensteigen aufgefordert. Neue städtische Programme sollen Treppen in Neubauten und bei der Renovierung älterer Häuser sichtbarer und zugänglicher machen, sagte Bloomberg bei der Vorstellung seiner Initiative. Bewegung und gesunde Ernährung seien die beiden wichtigsten Faktoren bei der Bekämpfung von Übergewicht. In New York gelten Häuser mit mehr als 40 Stockwerken durchaus als normal.

