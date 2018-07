London (AFP) Großbritannien stöhnt derzeit unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle, die dem Königreich unter anderem den heißesten Tag des Jahres bescherte. Es sei das erste Mal seit sieben Jahren, dass es sechs Tage hintereinander mehr als 30 Grad im Schatten gebe, teilte am Donnerstag das Wetteramt mit. Demnach kletterten die Temperaturen am Mittwoch beispielsweise in London auf 32,2 Grad und damit auf den diesjährigen Höchstwert. In mehreren Regionen Großbritanniens wurde die Warnstufe Drei ausgerufen - das ist nur noch eine Stufe unter dem "Nationalen Notfall".

