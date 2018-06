Washington (dpa) - Die USA erwägen nach Angaben von Generalstabschef Martin Dempsey den Einsatz von Waffengewalt in Syrien. Die Regierung diskutiere derzeit "kinetische Angriffe" auf Ziele in Syrien. Das sagte Dempsey bei einer Anhörung im Kongress, ohne das näher zu erläutern. Derzeit gewinne das Militär von Machthaber Baschar al-Assad die Oberhand. Dempsey betonte, er habe Präsident Barack Obama mehrere Optionen für einen US-Militäreinsatz in Syrien vorgelegt. Letztlich liege die Entscheidung über bewaffnete Angriffe aber beim Präsidenten.

