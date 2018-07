Hamden (SID) - Die im achten Monat schwangere ehemalige Olympia-Läuferin Meskerem Legesse ist am Montagabend nach einer Herzattacke gestorben. Die 26-jährige Äthiopierin kollabierte in einem China-Restaurant in Hamden im US-Bundesstaat Connecticut, wo sie mit ihrem zwei Jahre alten Sohn gerade Platz genommen hatte. Das berichtet der regionale Fernsehsender WFSB. Legesse wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie starb. Ihre ungeborene Tochter konnte aus dem Mutterleib gerettet werden.

Meskerem Legesse hatte 2004 an den Olympischen Spielen in Athen teilgenommen, allertdings ohne durchschlagenden Erfolg. Über 1500 m hatte sie sich nicht für den Endlauf qualifizieren können. Sie hielt in ihrer Heimat mehrere Junioren-Rekorde, musste ihre Karriere aber wegen Herzproblemen frühzeitig beenden.

Legesse ist nicht die erste äthiopische Läuferin, die in jungen Jahren plötzlich an Herzversagen starb. Im Januar 2005 brach die Verlobte von Wunderläufer Kenenisa Bekele, die erst 18 Jahre alte Alem Techala, bei einem gemeinsamen Trainingslauf tot zusammen. Eine Autopsie bei der Jugend-Weltmeisterin von 2003 über 1500 m zeigte damals keine Auffälligkeiten.