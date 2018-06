Berlin (dpa) - Der Smartphone-Hersteller HTC bringt einen kleinen Nachfolger seines Hoffnungsträgers HTC One auf den Markt. Der Konzern aus Taiwan stemmt sich damit gegen die starke Konkurrenz von Samsung und Apple. Das HTC One mini mit einer Bildschirmgröße von 4,3 Zoll werde ab Anfang August in Deutschland verfügbar sein, kündigte das Unternehmen an. HTC gehört zu den Pionieren im Smartphone-Markt, konnte sich zuletzt aber nicht mehr gegen die Marktmacht von Apple und Samsung durchsetzen.

