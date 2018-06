Washington (AFP) Die USA haben scharfe Kritik an dem Urteil gegen den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny geübt. Der Prozess gegen Nawalny sei "politisch motiviert" gewesen, erklärte der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Jay Carney, am Donnerstag in Washington. Die US-Regierung sei angesichts des Urteils "zutiefst enttäuscht". Carney rief die russische Regierung auf, ein "faires" Berufungsverfahren zuzulassen und ihre "Kampagne des Drucks" gegen die Opposition zu beenden.

